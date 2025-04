Pirola sul trono di Grecia: trionfo con l’Olympiacos e stagione da protagonista

, scrivendo una pagina importante della sua giovane carriera. Nella serata di ieri, domenica 13 aprile 2025, il difensore italiano ha festeggiato il suo primo titolo all’estero grazie alla vittoria nel sentitissimo derby ateniese contro l’AEK, che ha sancito matematicamente la vittoria del campionato da parte della squadra del Pireo con tre giornate d’anticipo. Un successo atteso da due stagioni, che riporta il club biancorosso sulIl match decisivo è stato risolto da un gol di, sufficiente a piegare l’AEK Atene e a scatenare la festa al triplice fischio finale. Il Pireo, quartiere portuale di Atene e roccaforte della tifoseria dell’Olympiacos, è esploso di gioia, celebrando un campionato dominato sin dalle prime giornate. In campo da titolare c’era ancheIl percorso che ha portato Pirola a questa affermazione non è stato privo di ostacoli. Il difensore, classe 2002,, aveva iniziato il suo percorso tra i professionisti con il, prima di trasferirsi alla, dove ha disputato due stagioni. L’ultima annata in Italia è stata particolarmente difficile:. Proprio da quella delusione è arrivato il nuovo slancio: nell’estate 2024, l’offerta dell’Olympiacos ha rappresentato un’occasione di rilancio, colta con determinazione dal difensore italiano.Atene si è trasformata così in una nuova casa e in un trampolino ideale per la sua carriera.Pirola ha saputo guadagnarsi fiducia e spazio, contribuendo in maniera importante al cammino trionfale della squadra., ulteriore tappa significativa della sua crescita.L’annata positiva non è destinata a concludersi con il solo trionfo in Grecia.. Una stagione da incorniciare, dunque, per un giovane che, superate le difficoltà, sta trovando la sua dimensione nel calcio europeo.