Il Pisa preme decisamente sull'acceleratore per provare a concretizzare una trattativa che sta portando avanti da diverso tempo.



Il club toscano sarebbe ormai sul punto di chiudere con il Brescia per il trasferimento in nerazzurro dell'attaccante Stefano Moreo, 30enne ex tra le altre di Palermo e Venezia.



Ne dà notizia il Corriere dello Sport.