In un clima surreale per la preoccupazione creata dai numerosi incendi che da lunedì notte stanno devastando la zona del Monte Pisano alle porte della città toscana (600 gli sfollati, l’aeroporto oggi rimarrà chiuso per dodici ore) uno 0-0 assurdo per le numerose occasioni create su entrambi i fronti e non sfruttate tra esitazioni fatali a due passi dalla porta (Cutolo), belle parate (su Moscardelli, Di Qunizio e Brunori) ed errori (clamoroso quello di Lisi al 94’). Così l’Arezzo, che ha prevalso a centrocampo mancando solo nella finalizzazione, e il Pisa, spesso troppo slegato tra i reparti ma che ha confermato la mentalità da squadra ambiziosa (ci ha provato sempre e comunque a vincere) devono accontentarsi del pari dopo il debutto vittorioso. Ma a caratterizzare la giornata sono state le polemiche. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Curva Nord era per il rinvio della partita e dopo 13 minuti ha lasciato gli spalti per protesta contro il via libera della Prefettura alla disputa della gara. Il Pisa aveva chiesto di posticipare il calcio d’inizio di 24 ore ma la Lega Pro ha specificato che ci voleva l’accordo tra le società, e l’Arezzo ha rifiutato.