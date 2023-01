PISA-CITTADELLA 1-2

Il tabellino



Pisa (4-3-1-2): Livieri; Esteves, Hermannsson (78' Canestrelli), Barba, Beruatto; Ionita (56' Sibilli), Nagy (69' Mastinu), Marin (69' Tourè); Morutan; Gliozzi, Masucci (78' Tramoni). All. D'Angelo





Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Cassandro; Crociata, Branca (81' Carriero), Mastrantonio (69' Embalo); Varela (63' Maistrello), Antonucci (81' Pavan); Asencio (69' Donnarumma). All. Gorini



Reti: 4' Mastrantonio (C), 43' Crociata (C), 60' Morutan (P)



Ammoniti: Salvi (C), Barba (P), Mastinu (P), Antonucci (C), Kastrati (C)



Note: arbitro Matteo Gualtieri; angoli 9-5 (3-2); recupero 1' e 5'.