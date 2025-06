Pisa, Corrado: "Ci sono allenatori da Serie A e da Serie B. Inzaghi ha preso tempo: ora dipende da lui"

Il presidente del, a Sky Sport, ha parlato dell'imminente avventura in Serie A dei nerazzurri, che hanno ottenuto la promozione condopo 34 anni."Noi siamo arrivati al secondo posto e ci siamo già detti che in Serie A non sarà così la situazione ovviamente., così le affronti meglio. Sarà difficile frenare l'entusiasmo dei tifosi, loro cantano già che l'anno prossimo andranno all'Olimpico... Magari capita alla prima giornata, giocheremo fuori e quasi sempre una delle neopromosse esordisce con una delle prime 5 del campionato scorso, così ci togliamo subito il dentema noi con le idee dovremo cercare di rendere felici i tifosi e fare qualche bella partita, sapendo che ce ne sono 7-8 da vincere. Chi si salva fa questo, noi dovremo fare qualcosa in più del minimo per restarci in questa categoria".

"Il futuro è diverso,Anche Stroppa ha parlato così pochi minuti dopo la vittoria, dicendo che in A ci sono i giocatori da A.. Inzaghi ha 2 anni di contratto, avremo pensato di portare avanti il progetto con lui, ma ha preso un po' di tempo".Ma è 3 anni che vuole venire, ha fatto bene, adesso facciamo un po' di sacrifici tutti insieme che riusciremo lo stesso a farla questa A., se viene attratto da proposte che lo colpiscano, non economicamente, ma dal punto di vista di una sua serenità psicologica,noi non possiamo iniziare con uno che non è convinto al 100% di affrontare le difficoltà della Serie A. Siamo sereni, ha preso tempo, dipende da lui perché ha un contratto con noi".