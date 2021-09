Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, elogia Lorenzo Lucca, attaccante dei toscani, al primo anno in Serie B e autore di 3 gol nelle prime 3 giornate: "È un giocatore molto interessante, grandi qualità fisiche unite a una certa rapidità nonostante sia alto più di due metri. Ha la giusta presunzione, ma anche la testa sulle spalle perché lavora molto per la squadra. Sta facendo bene ed è ben supportato dalla squadra, ma la strada è ancora lunga e la concorrenza non manca soprattutto in ottica nazionale. Penso che in futuro potrà però darci soddisfazioni anche in azzurro".