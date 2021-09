L'allenatore del Pisa (serie B), Luca D'Angelo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "C'è stato subito un ottimo feeling con la famiglia Corrado, anche a livello umano. Ci abbiamo creduto, siamo cresciuti e il feeling si è consolidato. Avere fiducia dalla società ti fortifica. E poi si conoscono meglio le cose e le persone, si superano tanti intoppi".



"Sarei potuto andare via? Per mia volontà no. Solo quest’estate c’è stata qualche richiesta, ne ho parlato subito con la società, ma non ho avuto dubbi: volevo continuare con il Pisa".

"Non aveva senso rinunciare a giocatori che hanno vinto la C e sfiorato i playoff di B. A volte nel calcio si cambia tanto per cambiare, noi solo se necessario".

"Siamo stati avvantaggiati dall’aver costruito la squadra in anticipo, in ritiro c’era l’80% dei giocatori e abbiamo potuto lavorare da subito sui nostri concetti. Un vantaggio poi sfruttato".