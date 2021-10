Roberto Gucher, capitano del Pisa, parla in tv di Lorenzo Lucca, gioiello dei nerazzurri accostato a Milan, Inter, Juventus e Fiorentina: "Lorenzo è arrivato qui da giocatore quasi esperto. Ha la giusta personalità, ha voglia di sfondare, di arrivare in alto: nessuno si aspettava una partenza così, ci pensiamo noi anziani a farlo rimanere con i piedi per terra. Adesso sta volando, ma ripeto ci pensiamo noi a farlo continuare su questa strada. Ha tutto per sfondare e per arrivare davvero in alto".