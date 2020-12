Dura replica del Pisa al Chievo sul caso Marconi-Obi. Il dg dei toscani Giovanni Corrado commenta a 50 Canale: "Siamo una società seria e abbastanza rispettata, che dà importanza a valori importanti come quelli etici e del fair play. L'arbitro non ha sentito nulla, la procura federale non ha sentito nulla, i microfoni televisivi non hanno sentito nulla. Il battibecco c’è stato, ma non ci sono stati insulti, soprattutto a sfondo razziale. Ma forse il Chievo negli ultimi anni non è stato un esempio per questo e non ci facciamo dare lezioni da una società pluripenalizzata negli ultimi anni".