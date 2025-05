Pisa in Serie A, cosa manca per l'ufficialità: oggi il primo match point

Dopo più di 30 anni ilè a un passo dal ritorno in Serie A. E' dal 1994 che i nerazzurri non salgono sul gradino più alto del calcio italiano,Se dovessero essere promossi - come probabile - sarebbe la prima volta dopo il fallimento del 1994. Toccare il punto più basso per ricominciare la scalata, e l'ultimo passo farlo con Pippo Inzaghi in panchina: l'ex attaccante è l'allenatore con la media-punti più alta in Serie B tra gli allenatori in attività che hanno almeno 50 panchine in Serie B.

- Ora manca davvero poco per festeggiare la promozione. I nerazzurri sono secondi a 69 punti, +9 sullo Spezia diretta concorrente per andare in A senza i playoff.se Inzaghi vince e i bianconeri pareggiano o perdono, sarà subito Serie A. Un'altra combinazione che promuoverebbe i nerazzurri sarebbe il loro pareggio legato alla contemporanea sconfitta dello Spezia.

- Pippo è Super anche in panchina: per lui: nella prima occasione era la sua seconda stagione in panchina successiva al decimo posto ottenuto con il Milan; era salito dalla Serie c alla B, nella stagione dopo è stato confermato sulla panchina del Venezia sfiorando la promozione in A mancata solo nella semifinale playoff. Con il Benevento, invece, dopo l'anno della promozione è risceso in Serie B in quella successiva chiudendo il campionato al terz'ultimo posto.