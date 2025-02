No, non è uno scherzo, è quanto appena è stato ufficializzato dalla lista dei convocati del Pisa, diramata dal tecnico Filippo Inzaghi, in vista dell’importante sfida esterna contro il Cesena. L’allenatore piacentino ha deciso di aggregare alla prima squadra ancheLa squadra toscana, impegnata domani sul campo del Cesena, è in piena lotta per la promozione diretta (è seconda a -5 dal Sassuolo capolista e si trova a +4 dallo Spezia terzo). In vista della delicata sfida, Inzaghi dovrà necessariamente rinunciare ad Alexander Lind – squalificato – e per questo motivo ha deciso di convocare il giovane Buffon,. La chance per l’esordio di una nuova generazione di Buffon è dunque possibile.

E pensare che del figlio di Gigi, almeno per quanto riguarda il calcio, rischiavamo di non sentir parlare: “Era stato fermo per un anno, stava dando priorità alla scuola. Poi suo fratello David Lee venne da noi e ci informò che Louis avrebbe voluto riprendere a giocare”. Parole di casa, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il percorso del giovane Buffon riparte da lì, da un club torinese che lo forgia nelle sue categorie giovanili fra gli Allievi B e Allievi A, dopo che il ragazzo aveva messo in pausa l’esperienza calcistica (aveva mosso i suoi primi passi sin dalla tenera età tra Juventus e Sisport) dando priorità al suo percorso scolastico.

Alla Cbs, dunque, Buffon riprende la sua attività nel mondo del calcio, stupendo la maggior parte degli addetti ai lavori per la sua facilità di adattamento, per la sua maturità e per quella confidenza con il gol – partendo dal ruolo naturale di ala sinistra, seppur possa ricoprire anche la posizione di terminale offensivo – che suo padre, per tutta la sua carriera, ha sempre cercato di evitare di concedere agli avversari.. Uno dei suoi tecnici di quel periodo, Miles Renzi, a La Gazzetta dello Sport, racconta di una fantastica doppietta con il quale la sua squadra vinse la partita, dopo che lo stesso Buffon Jr fu etichettato come il classico raccomandato da parte di una persona presente fra gli spalti: “Era già accaduto che si fosse fatto rispettare, in modo educato, con un dirigente che gli aveva detto qualcosa di sgradevole durante una partita. Ma in quelle finali scelse di far parlare il campo. Vincevamo 2-1, lui entrò dalla panchina a venti minuti dalla fine. Dalla tribuna qualcuno urlò: ‘Ecco il raccomandato’. Lui non si girò nemmeno: si limitò a far doppietta, segnando un gol al volo che fece alzare in piedi ad applaudire tutta la tribuna. Anche il tizio che lo aveva beccato”.

La sua annata alla Cbs non passò inosservata e così arrivarono una serie di offerte importanti per il ragazzo. Su tutte, la concorrenza fu vinta dal Pisa, convintosi delle potenzialità del classe 2007 e che immediatamente lo aggregò alle giovanili. Il suo sbarco in Primavera fu quasi immediato: l’allenatore Matteo Innocenti lo aggrega alla sua formazione e il giovane Buffon debutta (subentrando dalla panchina) segnando dopo solo due minuti nel match perso 5-4 contro il Bari. Anche quest’anno,i. La prima convocazione fra i grandi, destinata a non essere l’ultima visti i grandi paragoni da parte del suo ex tecnico Renzi e del direttore sportivo Camposeo, che rivedono nel classe 2007 qualche somiglianza in campioni totali come Gonzalo Higuain e Harry Kane. Inzaghi crede in lui, Buffon è pronto a scrivere una nuova pagina della sua famiglia nel mondo del calcio.