Poco più di un mese. Tanto è durata l'esperienza di Aleksandar Kolarov al Pisa, la prima da direttore sportivo dell'ex difensore - tra le altre - di Lazio, Roma, Inter e Manchester City. Negli ultimi giorni, infatti, sono sorti dei problemi che hanno portato Kolarov a riflettere sul suo futuro e l'idea concreta, in attesa di una comunicazione ufficiale tra il diretto interessato e la società, è quella di lasciare il suo ruolo da ds nel club toscano.



COSA SUCCEDE - Questioni familiari e questioni lavorative: ci sarebbero entrambi questi elementi dietro la decisione, che sembra definitiva, di Kolarov. Le prime settimane di questa nuova carriera non erano ancora decollate a livello di mercato, col Pisa che sta lavorando ma deve ancora piazzare il primo colpo ufficiale. C'è stata, invece, la scelta dell'allenatore: Alberto Aquilani, per cui è pesata anche in maniera decisiva la volontà del direttore sportivo. Il primo passo di un'estate che si è già fermata: un mese dopo l'annuncio del suo arrivo, tra Kolarov e il Pisa è già addio.