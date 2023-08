Il portoghese Miguel Veloso ha parlato a margine dell'amichevole del Pisa contro la Carrarese:



“Sono arrivato dopo il ritiro, ma sto provando a capire sia i miei compagni, sia quello che vuole il mister. Dalla prossima settimana inizia il campionato. Proverò a fare il meglio possibile per arrivare a venerdì prossimo nelle migliori condizioni. Voglio ringraziare tutti i compagni perché dal primo giorno in cui sono arrivato ho trovato giocatori fantastici. Penso che ci sia una base per riuscire a far bene. La base c’è ma dobbiamo migliorare. Da quello che vedo dobbiamo volere avere fame per potere far bene. Capire bene quel che vuole il mister e il suo modo di giocare. Sono fiducioso di poter essere un giocatore in più per questo gruppo. Come sono arrivato a Pisa? Volevo rimettermi in discussione per aiutare i compagni e la squadra per trovare i suoi obiettivi. Sono stato contattato da Aquilani e Giovanni Corrado e ho detto subito di sì”