Pisa-Sassuolo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Giovedì alle ore 12.30, andrà in scena, una sfida cruciale per entrambe le squadre, un vero e proprio confronto fra le top della cadetteria: il Pisa, reduce dalla sconfitta 1-0 a Modena, ha l’obiettivo di dare l’assalto alla seconda posizione e diminuire lo svantaggio dai neroverdi, mentre il Sassuolo vuole continuare la sua marcia inarrestabile in vetta e arriva da sette successi consecutivi in Serie B.Tutte le informazioni su Pisa-Sassuolo:

Partita : Pisa-Sassuolo

: Pisa-Sassuolo Data : giovedì 26 dicembre 2024

: giovedì 26 dicembre 2024 Orario : 12.30

: 12.30 Canale tv : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN

: Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni, Lind. All. Inzaghi: Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Boloca, Iannoni; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Moro. All. Grosso.- La sfida tra Pisa e Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

- Pisa-Sassuolo sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: l'app è scaricabile su device portatili come smartphone e tablet, da browser invece basterà collegarsi al sito ufficiali inserendo le proprie credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.