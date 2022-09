Sembra essere finalmente giunta ai titoli di coda la lunga telenovela che da settimane vede protagonisti il Pisa e Yonathan Cohen.



Dopo mesi di tira e molla la società nerazzurra e il Maccafi Tel Aviv avrebbero infatti trovato l'accordo per il ritorno in Israele del 26enne attaccante.



Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, Cohen si trasferirà al Maccafi per a titolo definitivo in cambio di 1,7 milioni di euro.