Pisa, trattativa per giovane attaccante del Modena

Come riporta Gianluca Di Marzio il Pisa sta lavorando per portare in Toscana Nicholas Bonfanti del Modena inserendo nella trattativa anche il cartellino di Ettore Gliozzi. Il Modena però oltre al cartellino del calciatore chiede anche un conguaglio economico per lasciar partire Bonfanti. Fin qui il 21enne attaccante degli emiliani ha registrato 10 presenze nell'attuale campionato condite con una rete.