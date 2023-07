Dopo il ritorno di Chiellini alla Juventus e la rinuncia di Kolarov, in Serie B il Pisa comunica di aver affidato l'incarico di direttore sportivo a Stefano Stefanelli (ex Carpi, Napoli e Cesena).



Intanto arriva il primo colpo sul mercato in entrata: acquisito a titolo definitivo dal Gubbio l'attaccante Alessandro Arena (classe 2000 ex Acireale).