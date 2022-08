Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dalla società Benevento Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Artur Ionita.



Centrocampista, classe 1990, Ionita arriva in Italia nella stagione 2014-2015 dopo una importante esperienza in Svizzera con la maglia dell’Aarau; per lui due stagioni con l’Hellas Verona e quattro consecutive con il Cagliari, tutte nella Massima serie prima del passaggio al Benevento con cui disputa due campionati. Artur Ionita è anche un punto fermo della Nazionale Moldava con cui ha collezionato 63 presenze (3 gol)



Il calciatore, che ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2024, è già a disposizione dello staff tecnico.