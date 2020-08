Hai scelto di lasciare il calcio ma rimarrai nerazzurro: Davide #Moscardelli si ritira ed entra nello staff tecnico di Mister D’Angelo.

In bocca al lupo per questa nuova avventura, @Moscagol! pic.twitter.com/lTP7w3RfjO — Pisa Sporting Club (@PisaSC) August 29, 2020

A 40 anni e mezzo Davidesi ritira dal calcio giocato. A ufficializzare la decisione alla quale stava già pensando da un po' è l'account Twitter del, il suo ultimo club, che annuncia il nuovo ruolo dell'ormai ex attaccante: "Hai scelto di lasciare il calcio ma rimarrai nerazzurro: Davide Moscardelli si ritira ed entra nello staff tecnico di Mister. In bocca al lupo per questa nuova avventura".