Altro arrivo in casa Pisa.

La società toscana ha ufficializzato l'acquisto del difensore della nazionale romena Adrian Rus.



Classe 1996, Rus è stato prelevato a titolo definitivo dal club ungherese del Mol Fehervar per 500 mila euro più bonus. Al giocatore verrà corrisposto uno stipendio da 450 mila euro per le prossime quattro stagioni.