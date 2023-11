Il Pisa ritrova sorriso e vittoria, grazie al 2-1 inflitto al Sudtirol allo stadio Druso di Bolzano. Un pomeriggio di gioia per i nerazzurri di Alberto Aquilani, ai quali mancava il successo dallo scorso 21 ottobre. La sfida odierna è stata decisa da uno degli uomini maggiormente decisivi nell’ultimo periodo per i toscani: mattatore di giornata è stato Mattia Valoti, elemento di assoluto valore, arrivato sotto la Torre durante l’ultima sessione, in prestito con diritto di riscatto dal Monza. Quinta rete in campionato per l’ex primavera del Milan che, oggi pomeriggio, ha realizzato la doppietta che ha steso la formazione di Bisoli, sfatando un vero e proprio tabù in cadetteria (prima vittoria in B contro il Sudtirol, viste le sconfitte nel precedente campionato).



UOMO IN PIU’ – Nel preciso gioco tutta tattica di Aquilani, Valoti si è ritagliato un ruolo ad-hoc, da trequartista puro, pronto a svariare dietro la punta, ridando estro e fantasia alla manovra offensiva del Pisa. Classe (mai mancata in carriera) e costanza stanno contraddistinguendo la sua avventura in Toscana: terza partita consecutiva a segno, cinque gol in undici match e già il terzo suo miglior record (a livello realizzativo) in carriera, dopo i 10 centri a Monza nel ‘21/’22 e gli 11 con la SPAL nel ‘20/’21. Unico giocatore del Pisa con più di una rete stagionale e capocannoniere indiscusso dei suoi. La continuità sta tornando e il Pisa si avvicina alla lotta per la zona playoff.