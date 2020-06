Nu juorn buon. Così Lorenzo Insigne ha definito la simbolica giornata di ieri, in cui ha sancito l'ufficialità del legame con Vincenzo Pisacane, suo nuovo agente. "Sono felice e orgoglioso di annunciare l’inizio di una nuova avventura" il commento dell'attaccante, al quale hanno fatto eco le parole del procuratore: "Benvenuto, Lorenzo! Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te. Per noi oggi è un giorno importante, Capitano. Siamo felici. Felici di averti con noi come uomo e felici di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta!". Messaggi importanti, arrivati esattamente due mesi dopo lo strappo con Mino Raiola.



FONDAMENTALE - Il capitano è sereno, vive un momento speciale, reduce dall'assist decisivo per il gol di Mertens nella semifinale contro l'Inter. All'orizzonte c'è la finale di mercoledì contro la Juve, da vincere anche per mister Rino Gattuso. Colui al quale proprio capitan Insigne ha pensato la scorsa settimana: Lorenzo, dopo la tragica morte della sorella del tecnico, ha organizzato una cena invitando: "​Andiamo mister, vogliamo che lei si distragga un po’, in mezzo a tanti ragazzi che le vogliono bene". Ennesima conferma di quanto Insigne sia fondamentale per l'intero mondo Napoli. Del presente e del futuro.



LE ULTIME - L'accordo con Pisacane sancisce, di fatto, il primo passo importante verso il rinnovo del contratto. L'attuale accordo scade nel 2022, ma la volontà di entrambe le parte è proseguire insieme il rapporto. Il nuovo legame dovrebbe estendersi fino al 2025: possibile lieve diminuzione della parte fissa (attualmente percepisce 4,5 milioni annui), ma con ricchi bonus alla firma. Per un binomio destinato a continuare in futuro: Insigne bandiera di Napoli, il primo passo è stato fatto.