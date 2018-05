A CalcioNapoli24 Live, è intervenuto l'avvocato Angelo Pisani: "I 36 scudetti della Juventus? C'è anche una comunicazione ingannevole sul sito della Juventus, anche sulle bottiglie di spumante Ferrari: un utilizzo illegittimo, dopo anni di violazioni di principi di trasparenza e correttezza ho deciso di presentare un esposto alla Procura Federale, alla Consob, all'Agcom, alla UEFA e alla FIFA. Le autorità preposte e competenti sono state avvisate di questo illecito, mi è arrivata una risposta: o sono cambiate le regole, oppure la Juventus deve mostrare il numero 34 vicino agli scudetti. La FIGC ha revocato due scudetti e poi sullo stadio della Juventus c'è il numero 36? Vuol dire prendersi gioco delle istituzioni, non solo ingannare azionisti e consumatori, ma anche deridere l'autorità che ha mandato la Juventus in B. Meriterebbe sicuramente una sanzione, noi proponiamo una penalizzazione che favorirebbe i club che non sono incorsi in illeciti. Voglio essere fiducioso nella magistratura, dalla FIGC e dalla Procura Federale ci aspettiamo un intervento come previsto dalla legge: se non arrivasse, andremmo fino in fondo agli organi di giustizia europea. La procedura dovrebbe portare alla penalizzazione in questo campionato, se avviene in tempi celeri arriveremo prima del prossimo campionato"