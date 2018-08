L’adrenalina del motore che grida, l’asfalto che diventa tuo inserendo la marcia. Una sensazione da vero automobilista, da persona dura che al volante vuole comandare e gestire. Provare adrenalina e forza, emozioni che una vettura con il cambio manuale può di certo darti. Ecco qui una selezione di auto da acquistare in manuale, godetevele nella fotogallery allegata.



AUDI RS3 E NISSAN GTR - Possiamo perdonare Audi per non aver dato un manuale ai suoi modelli RS più grandi, semplicemente non sarebbe stato adatto. Ma il più piccolo RS3 ne trarrebbe certamente beneficio da un terzo pedale. E che dire della Nissan GTR, considerando tutto il materiale high-tech presente a bordo una trasmissione manuale non avrebbe molto senso, ma ci piacerebbe comunque vederne una a prescindere.



VOLVO, MASERATI E INFINITI - La Volvo V60 Polestar è già di per sé super divertente da guidare, ma avere una trasmissione che puoi spostare renderebbe ancora di più il divertimento. E che dire della GranTurismo: in vendita da un decennio, ma Maserati non ha mai ritenuto necessario effettuare una trasmissione manuale. L'auto ha ricevuto sia un convertitore di coppia automatico che un cambio automatico a frizione singola, ma mai una vera e propria unità a tre pedali. Senza dimenticare la nuova Infiniti Q60: un'auto di bell'aspetto, questo è certo. È anche veloce e confortevole. Un cambio manuale sarebbe una grande aggiunta a un pacchetto già buono.



AUDI, ALFA ROMEO E JAGUAR - Ci piacerebbe particolarmente che Audi offrisse un manuale con la trazione posteriore per la sua R8 RWS, così come stuzzica l’idea di poter guidare una Alfa Romeo 4C con un manuale, perché ha tutte le caratteristiche di una buona macchina sportiva: monoscocca in fibra di carbonio, un layout a motore centrale e persino lo sterzo manuale. Ciò che non ha, però, è qualsiasi tipo di opzione di trasmissione manuale. L'unico cambio disponibile è una doppia frizione a sei velocità. Per non parlare della XE, la nuova berlina di lusso entry-level di Jaguar che ha alcune grandi dinamiche e un aspetto elegante.



ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO, UN ONORE SOLO PER GLI EUROPEI - E che dire della Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: un orgoglio tutto italiano, che si può guidare con un cambio manuale ma sono in Europa: se avete amici negli Stati Uniti, potreste fargli invidia magari; loro, però potrebbero rispondervi con la Audi TT RS, che in America è in vendita con la trasmissione manuale e in Europa no: la sfida è appena cominciata.