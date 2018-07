Che la Ferrari sia da sempre riconosciuta come l’emblema della velocità è cosa risaputa. Così come la sua immagine, spesso associata a quella di missili rossi che sfrecciano per le strade cittadine e non. Questa volta, però, il limite è stato abbondantemente superato.



LA FERRARI 812 SUPERFAST DA 800 CV - Protagonista del video che vedete in fondo a questa pagina la Ferrari 812 Superfast, che grazie ai suoi 800 cavalli di potenza può raggiungere velocità folli. Nel filmato in questione è stata lanciata sull’autostrada tedesca che collega la Germania all’Olanda con costanti velocità da brivido: se guardate il cruscotto, infatti, rimarrete sbalorditi dal fatto che il driver non scenda mai sotto i 150 km/h.



SI TOCCANO PUNTE DA 320 KM/H - Ma, si sa, la Ferrari è capace di ben altro e difatti il top lo si raggiunge in un tratto, dove il ragazzo alla guida riesce a spingere la Rossa con il Cavallino Rampante sul muso fino a 319 km/h. C’è da chiedersi cosa pensassero i tanti autisti superati lungo il corso del viaggio, che vedevano sfrecciare alla loro sinistra una Ferrari 812 Superfast, alias l’ammiraglia della Casa del Cavallino Rampante, vettura equipaggiata con il V123 aspirato, il più potente di sempre.