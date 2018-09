All'inizio di quest'anno, il telaio McLaren F1 #073 è stato venduto da RM Sotheby's attraverso la sua nuova divisione di vendite private. Se hai perso l'occasione di acquistarlo, sei fortunato: la casa d'aste sta vendendo un’altra vettura da Formula 1, con telaio #014. Ma agisci velocemente. Ora è in mostra a Monterey, in Messico: e le Formula 1 hanno l'abitudine di non restare in vendita a lungo.



MCLAREN ALL’ASTA, NEL SEGNO DI LE MANS - Questa vettura ha in particolare il kit high-downforce della McLaren, che presenta una grande ala e uno splitter più prominente ispirato alla F1 GTR vincitrice di Le Mans. Il kit high-downforce era un'opzione di fabbrica per la F1 di produzione tardiva, ma poiché questa particolare vettura fu costruita nel 1994, fu probabilmente aggiunta in seguito dalla McLaren. Secondo ultimatecarpage.com, questa F1 è stata importata negli Stati Uniti nel 2002 nella sua tonalità originale di giallo. È stato venduto all'asta di Monterey di RM nel 2006 per poco meno di due milioni di dollari, finendo nelle mani di un collezionista di New York che non si è preoccupato di come la macchina venisse usata, come potete vedere nel video qui sotto. UNA RARITA’ UNICA - La McLaren ha realizzato solo 106 esemplari della F1, 64 dei quali sono macchine da strada come questa. Questa rarità, combinata con la brillantezza generale della F1, rende questa una delle auto da collezione più gettonate al momento. E una delle più costose, visto che RM Sotheby's chiede 20 milioni di dollari. Durante la Monterey Car Week dello scorso anno, Bonhams ha messo all'asta una F1 per 15,6 milioni di dollari, rendendola la F1 più costosa venduta pubblicamente. È probabile che altri abbiano venduto privatamente per altro.