Ken Block e il team di Hoonigan hanno alzato la posta in gioco nella nuova puntata della loro serie di video virali Gymkhana. Block e l'equipaggio hanno costruito qualcosa di completamente assurdo, un camion da strada. Più in particolare, il Ford F-150 del 1977 con un EcoBoost V6 bicilindrico da 9 litri da 914 CV.



UN FORD F-150 - Questo F-150 non è davvero un F-150. Come la pazza macchina da dondolo Mustang del 1965 di Block, la Hoonicorn, è un telaio tubolare personalizzato con alcuni vecchi pannelli del corpo in cima. Ha un sistema di trazione integrale personalizzato e il motore è presumibilmente derivato da quello della Ford GT. In un video che presenta il camion, Block dice che il motore ha anche un collettore di aspirazione su misura, stampato in 3D, progettato da Ford Performance.



SOLIDE PERFORMANCE, MA NON SOLO - Le ruote sono realizzate su misura da Fifteen52 e presentano veri e propri beadlocks. The Hoonitruck è stato costruito in collaborazione con Detroit Speed, e il tutto è durato due anni dall'idea alla realtà. Seduto basso e largo, sembra quasi perfetto, e come nient'altro usato in un video di Gymkhana prima. Block ha deciso di costruire l'F-150 del 1977 perché è il mezzo sul quale ha imparato a guidare: “Sono abbastanza sicuro di aver fatto il mio primo burnout su quel camion", ha detto. Guidarlo presenta una nuova sfida per Block, perché è molto più grande e più pesante del solito. “Si guida eccezionalmente", ha detto, "ma la sensazione di grandezza è molto strana”.