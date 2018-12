Collezionisti di Shelby, preparatevi.Equipaggiata con un motore V8 ad alto rendimento GT40, è il gioiello della corona delle auto a base Mustang di Shelby.Questa GT500 fu costruita nell'ambito di una collaborazione con Goodyear per aiutarli a promuovere una nuova linea di pneumatici Thunderbolt economici. L'obiettivo era quello di costruire un'auto che potesse superare qualsiasi altra cosa indossando queste gomme, quindi nacque una GT500 costruita con un V8 da 427 pollici cubici con le stesse specifiche della GT40 MkII corsa che girava a Le Mans.come test per vedere se le gomme potessero reggere. Il test fu un successo completo, con le gomme Thunderbolt che mantennero il 97% del battistrada originale.Inizialmente Shelby aveva in programma di costruire 50 esemplari del Super Snake GT500, ma una volta che Ford apprese che il prezzo sarebbe stato il doppio rispetto a una normale GT500, il progetto fu archiviato.il cablaggio e i tubi corretti per il motore, un estintore corretto per il periodo, ruote a 10 razze Shelby e persino un set originale di pneumatici economici Goodyear Thunderbolt.Questa Super Snake sarà in vendita all'asta all'inizio di gennaio nell'ambito dell'evento Kissimee 2019 di Mecum,Molti soldi, decisamente: ma per un pezzo unico ne può davvero valere la pena.