Circa il 65% del mondo guida sul lato destro, mentre il restante 35% guida a sinistra. Perché? Ve lo siete mai chiesto? Un discorso che ha molto a che fare con l'impero britannico... e con le spade.



PASSARE A SINISTRA PER EVITARE LA SFIDA - Come spiega il video che vedete in fondo a questa pagina di Carfection, l’idea del “passaggio a sinistra” proveniva addirittura dal Medioevo, quando le persone portavano le spade sul lato sinistro della cintura. Passare a destra significava che due spade si potessero toccare. Ed era come sfidare a duello la persona in questione. Quindi questo è, apparentemente, il motivo per il quale gli inglesi iniziarono a rimanere sul lato sinistro, una tradizione che è stata tramandata anche quando sono arrivati i mezzi di locomozione.



DALL’IRLANDA ALL’AUSTRALIA… E IL GIAPPONE - Ora pensiamo ai paesi più importanti che guidano sulla sinistra oggi: Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e India. Cosa hanno in comune? Erano tutte colonie britanniche. E il Giappone? Certo, il Giappone non è mai stato parte dell'impero britannico, ma gli inglesi hanno contribuito a costruire la rete ferroviaria lì, quindi il traffico a sinistra è diventato la norma.



I FRANCESI RIVOLUZIONARI - Negli Stati Uniti e in Francia, il traffico a destra divenne pratica standard nel 1700 quando i carrelli trainati da quattro cavalli iniziarono ad essere usati più comunemente. In un pacchetto di quattro cavalli, era sensato che il cavaliere guidasse sul cavallo posteriore sinistro per facilitare l'uso di una frusta, e perché montare un cavallo sul lato destro è più difficile. Ai contadini francesi piaceva anche viaggiare sul lato destro, e durante la Rivoluzione, la borghesia iniziò a fare lo stesso per non distaccarsi letteralmente dalla massa.