, il non plus ultra dei modelli che hanno segnato diverse ere. A tenere alta la bandiera italiana pure una Fiat… ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa, ecco la classifica- Questa Ford, prodotta dal 1908 al 1927, ha portato un contributo fondamentale nella diffusione dell’automobile su larga scala. In totale la Model T venne venduta in oltre 15 milioni di esemplari.Ancora una Ford, la Fiesta, giunta nel 2017 alla sua settima generazione. Una delle best seller in Europa, conta su 18 milioni di esemplari venduti.Dal 1972 la Honda Civic non si è più fermata, amata soprattutto in territorio statunitense. Spiccano le sportive Type-R.Eh sì, in settima posizione figura proprio la vettura su cui Bud Spencer e Terence Hill sfrecciavano nel film cult “Altrimenti ci arrabbiamo”. Lanciata nel 1968, è andata fuori produzione esattamente dopo 32 anni e quasi 20 milioni di esemplari vendutiEccoci alla Fiat 124, un’italiana dalla storia non banale. Il Lingotto produsse appena 1.543.000 esemplari tra il 1966 e il 1974, per poi cederla alla russa Lada-Vaz, che costruì 17.332.954 di pezzi, fino al 2012.Più che una macchina, un simbolo, specialmente negli anni ‘60 e ‘70. In totale, dal 1938 al 2013 registrò 21.5 milioni di esemplari venduti.Appena fuori dal podio troviamo la Volkswagen Passat, con i suoi 23 milioni di esemplari venduti.Dalla matita di Giorgietto Giugiaro nacque la Golf, che deve a lui anche la fortunata intuizione GTI.Un classico a stelle e strisce. Il pick-up da ormai settant’anni appartiene all'immaginario collettivo USA.Con oltre 43 milioni di esemplari, la Toyota Corolla, introdotta nel 1966, domina la classifica delle auto più vendute nella storia.