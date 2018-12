E ce ne sono davvero moltissimi in commercio, con i prezzi più diversi e i modellini di qualsivoglia casa automobilistica. Godeteveli tutti nella fotogallery allegata.Partiamo questa nostra carrellata dalla Mercedes-AMG GT3, una delle auto da corsa preferite oggi. Costo molto accessibile, l’abbiamo trovato su Amazon a meno di 15€. E che dire della Ferrari 488 GT3 "Scuderia Corsa” (prezzo di vendita simile): se non sei un fan di AMG, la Rossa di Maranello non può di certo mancare nella vostra speciale collezione. Questa è una ricostruzione della macchina della Scuderia Corsa che ha regalato ad Alessandro Balzan e Christina Nieslen il campionato piloti GTD della serie IMSA WeatherTech nel 2017.Ma c’è anche il mondo del rally tra i set Lego in circolazione: la Speed ​​Champions Ford Fiesta M-Sport WRC è la ricostruzione della Ford Fiesta che ha portato il team britannico M-Sport nel campionato mondiale costruttore del WRC nel 2017. Ma c’è spazio anche per auto di lusso come la Bugatti Chiron: è un set Lego da 3.599 pezzi. Ed un costo di oltre 300 euro.Per rimanere nell’ambito delle auto di prestigio, non possiamo non segnalare il set relativo alla Porsche 911 GT3 RS: il livello di dettaglio è sorprendente ed è una vera sfida per tutti i fan di Lego realizzare questo kit. Ma per gli amanti del cinema la Aston Martin di James Bond (la DB5) non poteva di certo mancata in collezione: l'Aston Martin DB5 di Goldfinger costa oltre 200 euro.La carrellata la concludiamo con tre prodotti molto diversi fra loro ma allo stesso tempo molto iconici: prima il Maggiolino di Volkswagen (80 euro il costo), vera auto che ha scritto la storia di tutto il comparto; poi la McLaren 720S, una delle poche vetture premium con un costo contenuto (viaggiamo appena sui 20 euro); per finire con la MINI Cooper, una delle auto più rivoluzionarie del vecchio millennio. Buon divertimento.