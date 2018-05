La Ducati scarica Jorge Lorenzo e il pilota spagnolo sogna di tornare in Yamaha in vista del campionato del Mondo 2019 di MotoGP. Per ora solo congetture, ma sicuramente qualcosa più di un’ipotesi. E anche le recenti dichiarazioni di Claudio Domenicali, ad Ducati, non lasciano dubbi. JORGE LORENZO, ADDIO ALLA DUCATI - Lo stesso amministratore delegato della casa italiana, a margine di un evento, ha ammesso che al termine della stagione le strade del maiorchino e della casa bolognese si separeranno quasi di certo. Certo è che il futuro di Lorenzo rimane davvero un’incognita: perché con Mir che finirà in Suzuki e Iannone destinato in Aprilia, i posti disponibili sono davvero pochi. Ma qui potrebbe entrare in gioco Carmelo Ezpeleta, che non vuole perdere lo spagnolo e potrebbe garantirgli una M1 ufficiale. LORENZO COME ROSSI, FALLIMENTO IN DUCATI - Il sodalizio tra Rossi e Lorenzo non è mai nato, ma i due sono accomunati dall’aver entrambi fallito in sella ad una Ducati. Certo, mancano ancora 14 gare in questa stagione, ma è già chiaro a tutti che le strade del cinque volte campione del mondo maiorchino e della Ducati si separeranno a novembre; mettendo la parola fine anche ad un amore da 12,5 milioni di euro a stagione, non di certo briciole. Per ora, però, Lorenzo sta fallendo: zero successi, 3 podi, 153 punti portati a casa in 23 gran premi. Molto meno di quanto messo in pista dal compagno di scuderia Andrea Dovizioso, che l’anno scorso ha sfiorato il titolo mondiale vincendo 6 gare e collezionando 8 podi. LE PAROLE DI DOMENICALI - Claudio Domenicali, a margine dell’inaugurazione dello Scrambler Ducati Food Factory, aveva detto: “Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a trarre il meglio dalla nostra moto. Una moto che ha grandi punti di forza e qualche punto di debolezza, purtroppo né lui né i tecnici sono riusciti a far rendere al massimo il suo talento. Questa è una punta di amarezza che ci rimane. Chi affiancherà Dovizioso l’anno prossimo? Un pilota con cui stiamo parlando e che porterà la squadra a lavorare in modo equilibrato e congiunto”. NESSUNO VUOLE LORENZO - Ma dove andrà Lorenzo? La Yamaha ha già confermato anche per l’anno prossimo Valentino Rossi e Vinales; la KTM Zarco e Pol Espargaro. In casa Honda HRC ci sarà sempre Pedrosa al fianco di Marc Marquez, ma anche Suzuki (Rins e Mir) ed Aprilia (Alex Espargaro e Iannone) sembrano aver definito i piloti per la prossima stagione. Per Lorenzo non sembra davvero esserci posto. L’unica soluzione, sempre con l’intermediazione di Carmelo Ezpeleta, potrebbe essere il ritorno del maiorchino in Yamaha, con una moto ufficiale gestita da un team clienti. La squadra indiziata sarebbe la Marc VdS. Di certo non quello che si può definire un salto verso l’alto.