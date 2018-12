La stagione di guida sul Nurburgring sta per finire per il 2018, quindi sai cosa significa, giusto? Sì, ecco una bella raccolta di video di incidenti provenienti solo dall'ultimo anno di guida. Collisioni, fuoriuscite di petrolio e altro che ti faranno capire cosa vuol dire guidare sul circuito tedesco.



VIDEO AMATORIALI, MA NON SOLO - Questi video presentano alcuni incidenti provenienti da sessioni di guida turistica aperta (dove chiunque può farsi male dietro pagamento di euro) ma anche e soprattutto eventi VLN in piena regola, con protagonisti piloti ufficiali. Come vedrai, l'abilità e il tempo di reazione non sono sempre un fattore in alcuni di questi arresti anomali, ma altre volte si tratta solo di sfortuna.



VIDEO DAL SAPORE DECISO - Alcuni di questi incidenti sono piuttosto brutali e coinvolgono anche feriti gravi, quindi state attenti. Il Nurburgring è un posto che non perdona. C'è un motivo per cui lo chiamano l'inferno verde, dopo tutto.