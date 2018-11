Di tutte le immagini durature che ci ha regalato la trilogia di Ritorno al futuro, la DeLorean in volo di Doc potrebbe essere la nostra preferita. L'avveniristica vettura in acciaio inossidabile spazzolato è sembrata così naturale in bilico senza peso, con le ruote ripiegate quando il motore Mr Fusion a bordo dava gas (ma dava gas? O cosa?).



LA DELOREAN IN VENDITA SU EBAY - Purtroppo, niente di tutto questo è reale. Ma quanto scovato sulla rete ci porta molto vicino: perché abbiamo trovato un hovercraft, un mezzo anfibio, a forma di DeLorean, completo di porte a gabbiano. Il corpo è realizzato in schiuma isolante rivestita in fibra di vetro e dipinta a mano per abbinarsi alla vera finitura in acciaio inossidabile della DeLorean. Il tutto si basa su un telaio autocostruito basato sull'hovercraft universale UH-13PT, con un motore di spinta Briggs e Stratton da 23 hp e un motore separato che alimenta la ventola.



UN PROGETTO DURATO QUATTRO ANNI - Il costruttore Matt Riese ha iniziato il progetto nel 2008, completandolo nel 2012, e da allora lo sta perfezionando. Ha documentato il tutto, reso possibile grazie ad un finanziamento da parte di Kickstarter, sul ben noto DeLoreanHovercraft.com, così come sulla sua pagina Instagram, DavidLorean. Ora, dopo un lungo periodo di manutenzione e riqualificazione, Riese offre l'hovercraft DeLorean in vendita su eBay con un prezzo compralo subito di 45.000 dollari, con il 10% del prezzo di vendita donato alla Michael J. Fox Foundation per la ricerca sul Parkinson.



A SPASSO SULL’ACQUA - La domanda sorge spontanea: ma cosa puoi fare con un hovercraft DeLorean? Riese si è divertito a portarlo in festival, sorprendendo i pescatori e i navigatori ignari, e girando intorno a McCovey Cove, il porto turistico che confina con l'AT & T Park, casa dei San Francisco Giants a San Francisco.