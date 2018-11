Se sentire gli stipendi dei piloti di Formula 1 ti deprime, spero che sapere che c’è anche un cane che guadagna più di te non ti faccia deprimere ancora di più. Perché il bulldog di Lewis Hamilton, chiamato Roscoe, pare produca un guadagno di 700 dollari al giorno al suo padrone e alle agenzie pubblicitarie.



IL CANE DI HAMILTON CHE GUADAGNA QUASI PIU’ DI UN PILOTA - Hamilton lo ha rivelato all'inizio di quest'anno, affermando che il cane fa parte di un'agenzia di modelle che lo manda in giro per il mondo a fare audizioni; a volte capita che sia solo in competizione per un posto contro altri 10 o 15 cani. Come nella vita di tutti i giorni delle modelle. Umane, s’intende. Se Roscoe fosse un modello a tempo pieno, avrebbe rastrellato più di 180.000 dollari all'anno, circa tre volte il reddito familiare medio degli Stati Uniti nel 2016.



UN CANE CON TANTO DI ACCOUNT INSTAGRAM - Roscoe condivide un account Instagram con l'altro Bulldog di Hamilton, Coco (@roscoelovescoco), in cui i due sfoggiano il loro sfarzoso stile di vita sotto la cura del cinque volte campione della Formula 1. Entrambi i cani sono trattati con diete, massaggi e persino trattamenti di agopuntura. Viziati.