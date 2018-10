La Lotus Elise è fantastica perché è un'auto sportiva divertente e di bell'aspetto che può essere acquistata in modo affidabile in buone condizioni, usata, per circa 35mila euro. Ma ci sono alcuni aspetti negativi: il principale è che se si danneggia leggermente anche il solo paraurti dell'auto, sono dolori.



LOTUS ELISE, CARROZZERIA MOLTO COSTOSA - Il proprietario di questa bellissima Elise in bronzo la acquistò con un piccolo danno sul ato destro del paraurti anteriore vicino al faro. Per la maggior parte delle auto, il danno sarebbe stato una soluzione rapida ed economica. Forse una sostituzione totale del paraurti al massimo. Ma poiché il paraurti dell'Elise è un pezzo gigantesco, ripararlo è un'impresa estremamente costosa.



UN PARAURTI DA 20MILA EURO - I colleghi di Road&Track ne hanno parlato con Philip Kingston, il precedente proprietario, per vedere se era solo questo danno che l’ha spinto alla vendita. Effettivamente sì, visto che ha ammesso che il carrozziere gli ha stimato un costo di riparazione di circa 20mila euro. Perché i soli paraurti costano già 7mila euro, costo al quale ci sono da aggiungere il trasporto (Lotus ha un solo stabilimento in Europa e uno negli Stati Uniti) e la successiva manodopera: installare un pezzo del genere richiede l’intervento simultaneo di almeno due persone per molto tempo. Quel raro color bronzo, inoltre, ha aiutato a far lievitare il costo.



LA VERNICE? ALTRI 7MILA EURO - “Non posso dimenticare quanto è costata la vernice - ha precisato Kingston - è stato scioccante, oltre 7mila euro senza manodopera”. I conti lievitano velocemente: la macchina sembra essere in ottime condizioni e il venditore attuale, che l’ha inserita sul portale eBay, afferma che è stato appena concluso un importante servizio, che comprendeva nuovi fluidi, rotori dei freni, pastiglie e filtri dell’aria. Attualmente la vettura è in vendita con un prezzo Compralo Subito di 24mila dollari, circa seimila in meno rispetto al valore di mercato. Se siete alla ricerca di un Elise economica in buone condizioni…