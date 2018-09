La saga di Tesla, il produttore di auto elettriche che brucia contanti e il suo mercuriale CEO, Elon Musk, ha preso una nuova svolta potenzialmente disastrosa. Non è più il contenuto che devia le domande su imbarazzanti carenze dell'esecuzione con nuove "iniziative" assurde (come colonizzare Marte, l’Hyperloop, semi-camion elettrici, un'autostrada a sei corsie, lanciafiamme, ecc.), Elon ultimamente è diventato imprevedibile, facendo sì che investitori e media si interrogassero sulla sua salute.



ELON MUSK, GENIO AL CAPOLINEA? - Elon Musk è un genio indiscusso e un tipico CEO-fondatore. Cioè è l'inventore, il credente, il sognatore-passionale. Ma queste persone generalmente non fanno bene i compiti più banali, come in realtà si dovrebbe fare se si volesse inseguire un'operazione di successo. Ecco perché i "fondatori / sognatori" di solito devono essere spostati a un certo punto nella crescita di un’azienda.



IL CAMBIO ALLA GUIDA DI TESLA - Alla luce del confuso stato d'animo di Musk, dell'incapacità di dormire e del comportamento donchisciottesco, sarebbe prudente per il consiglio di amministrazione di Tesla considerare di elevarlo a una posizione ancora più alta. Forse "presidente onorario" o addirittura "consigliere supremo". Dargli un budget e un gruppo di ingegneri che la pensano come lui, in modo che possa eseguire i programmi "Alien Dreadnaught". Ma la guida di una società automobilistica va affidata a un professionista del settore automobilistico di successo. Con potenziali multe e cause legali che potrebbero sommarsi a innumerevoli dollari già spesi, la sopravvivenza di Tesla è a rischio. Indipendentemente dal fatto che i membri del consiglio si fidino o no di Musk, o sentano un legame familiare, o siano grati per ciò che ha raggiunto, il loro dovere fiduciario, radicato nelle leggi del governo societario, richiede che proteggano l'ampia base azionaria. I board aziendali non sono lì per sostenere e supportare i CEO. Il loro dovere è verso gli investitori, grandi e piccoli.