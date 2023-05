Gentile Procuratore,premettendo che non voglio sembrare un nazionalista integralista sotto il profilo calcistico, però quando è troppo è troppo: ora Mancini ha convocato un certo Luca(s) Piton, ex campione del mondo di Futsal (vabbé calcetto insomma) per partecipare alla Final Four di Uefa Natios League in Olanda. Ok che ora questo fenomeno del calcetto gioca nel Vasco da Gama, ha 23 anni e dicono abbia un gran sinistro, ma è altrettanto vero che di italiani "puri" ne abbiamo di forti. Un esempio di questi giorni: la nazionale italiana under 20 ha battuto, nei mondiali under 20, proprio il Brasile giocando un calcio spettacolare. E allora la domanda nasce spontanea: ma nella nostra nazionale italiana nessun calciatore merita maggiore attenzione dell'amico Piton? Passa per Retegui, ma ora un altro oriundo? Dai non ci posso credere...Massimo '81 di ModenaCiò in quanto se possono dare un supporto qualitativo alla nostra Nazionale - come ha dimostrato anche Retegui - perché privarcene? Ritengo, tuttavia, corretto l'aver sottolineato quanto bene abbiano fatto gli azzurrini under 20 contro il Brasile, le cui prestazioni non saranno rimaste inosservate dal Ct Roberto Mancini sempre pronto a dare una chance proprio ai più giovani anche nostrani.: apprezzate o no lo scouting che Mancini sta facendo all'estero a caccia di talenti oriundi da impiegare in Nazionale?