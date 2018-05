A Firenze il calcio incontra la moda con "Fanatic Feeling - Fashion Plays Football'. Dal 12 al 15 giugno, in occasione di Pitti Immagine Uomini, la Fondazione Pitti Immagine Discovery ha organizzato una mostra che avrà come tema il rapporto tra il calcio e la costruzione dell'immaginario maschile. Un progetto multimediale, curato da Markus Ebner, fondatore delle riviste di moda Achtung Mode e Seppe Football Fashion, e dal critico d'arte contemporanea Francesco Bonami, con fotografie esclusive che ripercorrerano la vita di leggende come George Best, Eric Cantona o Gigi Meroni, grandi appassionati di moda, e sezioni dedicate al calcio italiano, all'abbigliamento calcistico e allo Street Style con protagonisti Beckham, Neymar e Ribery.