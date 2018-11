Per l'ex nerazzurro David Pizarro è giunto il momento dell'addio al calcio e ai microfoni di "La Tercera” racconta quella che per lui è stata l'esperienza più bella da calciatore e spiega come Spalletti sia stato per lui il tecnico più importante”.



“Gli anni più belli? Quelli con la Roma, per quello che hanno significato. La Champions League, la lotta per lo scudetto contro una squadra forte come l’Inter di Mourinho. Ma fisicamente e sul campo eravamo fortissimi. Anche all’Udinese, abbiamo portato la squadra in Champions dopo 90 anni. E questo la gente te lo riconosce. Così come so che qui all’Universidad mi saranno riconoscenti. Faccio parte della loro storia, sono sulla diciottesima stella. Sarò eternamente grato per quanto ho vissuto. L’allenatore che mi ha influenzato di più? Spalletti, che ora sta facendo molto bene all’Inter“.