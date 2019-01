La Juventus vuol capire quali siano i margini di Marko Pjaca a Firenze. L'attaccante croato ha fin qui deluso: al netto del solo gol segnato contro la SPAL, sono mancati ritmo, intensità, giocate e qualità. I bianconeri stanno pensando di riportarlo alla base, nonostante il prestito con diritto di riscatto e controriscatto - oneroso, due milioni di euro dei viola ai piemontesi in estate - e la volontà della Fiorentina ancora da decifrare. Inoltre, il Cagliari starebbe pensando al vicecampione del Mondo per il proprio attacco, in prestito a gennaio.



I sardi sono sulle tracce di un altro attaccante della Fiorentina: il francese Thereau, cercato pure da Chievo, Spal e Bologna. Anche Birsa (Chievo) e Mancosu (Lecce) sono nel mirino del Cagliari, che ha già bloccato il giovane centrale Bellodi (Milan), attualmente in Serie C all’Olbia. In partenza Andreolli, Cigarini e Farias.