Alla fine Marko Pjaca è andato alla Fiorentina. O per meglio dire: alla fine Marko Pjaca è andato alla Fiorentina, alle condizioni della Fiorentina o quasi. La Juve avrebbe voluto una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, niente da fare in questo momento per le esigue disponibilità economiche del club viola. E allora una trattativa che correva il rischio di impantanarsi è stata sbloccata sull'asse Marotta-Cognigni: alla Juve 2 milioni per il presito oneroso più 20 per il diritto di riscatto con controriscatto fissato a 26 milioni. Ma soprattutto con un canale privilegiato per parlare di nuovi affari futuri.



OCCHIO A MILENKOVIC - C'è Federico Chiesa quale oggetto dei desideri della Juve come di ogni altra grande società italiana. Per lui è pronta a partire un'autentica asta, una corsa al nuovo oro di Firenze che vedrà i bianconeri giocare la propria partita. Ma c'è un altro gioiello viola per il quale la Juve si sta muovendo in anticipo: quel Nikola Milenkovic già corteggiato e trattato ai tempi del Partizan Belgrado, prima che Pantelo Corvino mettesse a segno il doppio colpo con un altro ex obiettivo bianconero come il centravanti classe '99 Dusan Vlahovic. E Milenkovic al primo impatto con la serie A ha confermato tutto il proprio potenziale. Tanto da aver convinto la Juve a inserirlo di diritto tra i giovani difensori su cui poter provare a rinfrescare la difesa a partire dalla prossima estate. Con quel primo piccolo-grande mattoncino messo proprio grazie a Pjaca alla Fiorentina. Alle condizioni della Fiorentina.



@NicolaBalice​