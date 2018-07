Per Marko Pjaca il capitolo Fiorentina non è affatto chiuso. Come riportato da La Nazione, il giocatore ha scelto la maglia viola e si continua a lavorare con la Juventus per trovare una formula che possa accontentare tutti. Il croato e il suo procuratore stanno aspettando per capire se ci sono margini di manovra, al momento esigui. Ma non è detta l’ultima parola.