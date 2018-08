Verrà anche il tempo di Marko Pjaca. E quel giorno è molto più vicino di quanto si possa credere. Diciannove minuti in campo contro il Chievo, qualche pallone toccato e alcuni contrasti duri. Il croato è subentrato a Federico Chiesa, a breve compagno di reparto e non di staffetta. Ha partecipato da spettatore all'entrata nel tabellino dei compagni durante la roboante vittoria all'esordio in campionato: una 'prima' anche per lui, in maglia viola. Arrivato a inizio agosto a causa del Mondiale, la sua condizione non è ancora delle migliori e, all'inizio della scorsa settimana, ha accusato un leggero affaticamento da carichi di lavoro. Ora, però, è tutto pronto per vederlo abile e arruolato. Magari contro l'Udinese sarà ancora un passaggio del testimone: Pjaca, però, vede Napoli.