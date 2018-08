"Piano piano", sussurrano dalla Fiorentina in merito all'esordio di Marko Pjaca. Il croato, reduce dal Mondiale e da problemi fisici passati, deve entrare pienamente in condizione per poter dare il miglior apporto possibile ed evitare spiacevoli ricadute. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore sarà gestito inizialmente in punta di piedi. Sta bene, ma ha bisogno di tempo e lavoro, non di bruciare le tappe. Possibile il debutto contro il Chievo nella prossima giornata? Sì, ma sempre "piano piano".