"Stand by per Marko Pjaca (differenza sulla formula con la Juve), piace sempre Stephan El Shaarawy (Roma). Distanza anche con l’Udinese per la valutazione di Rodrigo De Paul. L’ultima idea è Martin Terrier del Lione", con queste parole concise La Gazzetta dello Sport riassume le strategie del mercato della Fiorentina in attacco. I viola sono alla ricerca di un esterno che possa completare il reparto offensivo insieme a Chiesa e Simeone.