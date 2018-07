Sembrava lontanissimo e invece Marko Pjaca si riavvicina prepotentemente alla Fiorentina. I segnali arrivano da più parti e fanno ben sperare su una trattativa diventata tormentone, su un obiettivo che Corvino punta da tempo e non vuol farsi sfuggire. Il Corriere dello Sport stamattina si è sbilanciato parlando di un accordo ormai sancito tra le parti, con il croato ormai virtualmente giocatore viola. La Juventus, che aveva congelato tutto sperando in qualche rilancio, è tornato ad aprire alla proposta della Fiorentina. Come riportato da ViolaNews.com, da parte di Pjaca e del suo entourage, in realtà, filtra maggiore cautela: il croato, che da alcune settimane ha dato la priorità alla Fiorentina, aspetta comunicazioni e spera che tutto si risolva nelle prossime ore. Auspicio condiviso anche con Pioli e con i tifosi viola.