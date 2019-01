Marko Pjaca ha detto no al Genoa. Il 23enne croato, in prestito dalla Juventus alla Fiorentina (con diritto di opzione per l'acquisto da parte dei viola a fine stagione) e voluto fortemente in rossoblù dal presidente Enrico Preziosi, oggi ha fatto sapere di non essere interessato a un trasferimento da Firenze a Genova per la seconda parte della stagione in corso. Pjaca, dopo aver ascoltato il progetto proposto da Genoa, non si è detto convinto dell'ipotesi, e ha declinato l'offerta. I rossoblù, oltre a periodo gennaio-giugno 2019, avrebbbero voluto impostare con la Juve un'operazione indirizzata a protrasti anche nella prossima stagione. Il classe 1995 di Zagabria ha deciso, per il momento, di restare a Firenze.



ROMERO, SI VA AVANTI - Il no di Pjaca non incide sull'operazione impostata da Juve e Genoa per Cristian Romero. I bianconeri hanno bloccato il 20enne difensore argentino, restano però ancora da definire formula e tempistiche.