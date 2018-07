Sono. Domenica pomeriggio affronterà, con la sua. Un appuntamento storico per la nazionale del ct Dalic, che nonostante i problemi fisici delle ultime stagioni ha voluto comunque convocare l'esterno classe '95 per Russia 2018. Una volta conclusa questa esperienza,Ad attenderlo, infatti, c'è la. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, così da avere la possibilità di riportare alla base Pjaca se alla corte di Stefano Pioli dovesse dimostrare di aver finalmente recuperato dagli infortuni degli ultimi mesi. Una volta conclusa l'esperienza in Russia - e dopo aver goduto di qualche giorno di meritato riposo - la sua storia viola è pronta a partire. Un indizio in più sull'addio ai bianconeri è arrivato anche dalla presentazione ufficiale di Joao Cancelo, che indosserà la maglia numero 20, riservata al croato nelle ultime due stagioni.e felice di raggiungere una squadra che gli possa garantire un ruolo importante sia in Italia che in Europa (a meno di clamorose novità dal Tas di Losanna sull'esclusione del Milan). Fondamentale per questa trattativa la presenza di Pantaleo. Il buon Europeo disputato nel 2016 fece però impennare la sua valutazione e partire un'asta milionaria tra Milan e Juve. Con due anni di ritardo, finalmente Corvino ha messo le mani su Pjaca, che ora ha due obiettivi: prima il Mondiale, poi la Fiorentina.