Se la Fiorentina pagherà in estate il diritto di riscatto di Marko Pjaca (20 milioni), il Direttore Sportivo della Juventus Paratici ha già deciso di non esercitare il controriscatto (a 28 milioni), volendo chiudere una volta per tutta la questione. Come riportato da Il Corriere di Torino, il ritorno in bianconero, anche solo di passaggio, non è da escludere, perché la Fiorentina è tutt’altro che convinta di riscattare Pjaca: non lo farà per quanto visto fin qui costringendo la Juventus a trovare in fretta un nuovo acquirente, lo farebbe solo nel caso in cui il croato si dovesse sbloccare. E se la società piemontese decidesse di abbassare la cifra concordata in estate. Con i viola gli argomenti non mancano, da Milenkovic a Chiesa. Finito invece sembra il tempo di Pjaca per convincere la Juve a puntare su di lui.